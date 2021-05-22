Качество жизни алматинцев не должно страдать из-за нерасторопности и безответственности исполнителей, - заявил аким.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался об ответственности подрядчиков за качество дорог, сообщает zakon.kz.

Провел выездное совещание по вопросам развития инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры в присоединенных микрорайонах Медеуского и Турксибского районов. В мкр. Думан ведется подготовка основания для укладки асфальта на 53 улицах протяженностью 27,4 км. Поручил увеличить количество рабочих и техники, сделав акцент на наиболее сложных участках, - написал он на своей странице в Instagram.

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В Турксибском районе в мкр. Нуршашкан на 7 улицах уложен крупнозернистый асфальтобетон, на 18 подготовлено основание, на 8 построены тротуары. В мкр. Альмерек на 9 улицах подготовлено основание. В мкр. Кайрат также на 7 улицах готово основание. Продолжаются работы в мкр. Ужет, где на двух улицах уложен крупнозернистый асфальтобетон, на 6 улицах подготовлено основание. Бакытжан Сагинтаев

Он отметил, что на всех участках необходимо активизировать работу.

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В случае нарушений привлекать подрядчиков к ответственности. Качество жизни алматинцев не должно страдать из-за нерасторопности и безответственности исполнителей. Бакытжан Сагинтаев

Вместе с тем, по словам акима, решается вопрос с обеспечением доступа к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии.

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В пилотном режиме запустили проект в мкр. Нуршашкан Турксибского района и мкр. Тастыбулак Наурызбайского района. Собрано более 8 тыс. заявок на подключение. Оплата услуг возможна в рассрочку, действуют льготные пакеты для социально уязвимых горожан. Бакытжан Сагинтаев

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