Коронавирус в Казахстане: как изменилась матрица оценки

Приложение zakon.kz
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Информацию предоставили в Минздраве РК.
Актюбинская область перешла из "красной" зоны по КВИ в "желтую", Мангистауская область - из "желтой" в "красную", сообщает zakon.kz.
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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 мая 2021 года:
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