Коронавирус в Казахстане: как изменилась матрица оценки

Информацию предоставили в Минздраве РК.

Актюбинская область перешла из "красной" зоны по КВИ в "желтую", Мангистауская область - из "желтой" в "красную", сообщает zakon.kz.

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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 мая 2021 года:

в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская области.

в "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская и Павлодарская области.

в "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области СКО.

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