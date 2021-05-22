Куат Хамитов рассмешил фанатов

Он выложил фото в Instagram.

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов рассмешил своих фанатов, передает zakon.kz.

Хамитов поделился фотографией с аниматорами, которые были в костюмах героев фильма "Мортал Комбат" и подписал публикацию словами: "Следующая роль, Mortal Кombat: Казахстан 2030-сказка".

Фанаты с юмором отнеслись к фотографии.

Скажи Сабзиро, чтобы похудел. Скорпион и Сабзиро уже не те. Карантин пошел на пользу Сабзиро, - пишут пользователи.

Напомним, Хамитов продолжает выступать в ММА, в своем следующем бою он встретится с Романом Головиновым 19-го июня в Атырау.

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