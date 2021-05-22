Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих достижений, написал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев поздравил группу "МузАРТ" с 20-летием, передает zakon.kz.

Накануне, 21 мая, в Казахстане отмечали День работников культуры и искусства. На церемонии награждения министр культуры и спорта Актоты Раимкулова зачитала поздравление Елбасы в адрес группы "МузАРТ".

Поздравляю вас с 20-летием! Стать популярным коллективом, благодаря природному таланту и вкусу, настойчивости и трудолюбию, - большое достижение. Пусть ваше творчество продолжает развиваться. Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих достижений! - говорится в поздравлении Первого Президента.

Группа "МузАРТ" появилась в 2001 году. Она состоит из трех участников: Мейрамбека Беспаева, Сакена Майгазиева и Кенжебека Жанабилова. Группа исполняет такие песни, как "Шынарым", "Шашбаулым", "Сағындым Алматымды", "Қазақтай ел қайда", а также "Үшқоңыр". Слова к песне "Үшқоңыр" написал Нурсултан Назарбаев.

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