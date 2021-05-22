Imanbek выпустил новый ремикс 

Ремикс был представлен накануне.

Обладатель Grammy за лучший ремикс Иманбек Зейкенов записал новый ремикс на песню Titans, передает zakon.kz.

Композиция ямайско-американского трио Major Lazer и австралийской певицы Sia была записана весной этого года. 21 мая группа представила обновленную версию песни, отметив, что ремикс сделал Иманбек Зейкенов.

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