Клип Моргенштерна и DJ Smash проверят на оскорбление чувств верующих

К моменту написания заметки совместную работу исполнителей просмотрели более 23 млн раз.

Клип рэпера Morgenshtern и DJ Smash "Новая волна" проверят на предмет оскорбления чувств верующих, передает zakon.kz.

Об этом говорится в письме прокуратуры Москвы в ответ на обращение главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В рамках проверки, проведенной ЦПЭ [Центром по противодействию экстремизму] ГУ МВД России по Москве, указанный информационный материал направлен в ГБУ Москвы "МИЦ" для проведения психолого-лингвистического исследования, результаты которого ожидаются не ранее IV квартала 2021 года, - говорится в письме за подписью и.о. прокурора столицы Сергея Савенкова.

Как отмечается в документе, в связи с этим пока не представляется возможным дать видеоклипу правовую оценку.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, - следует из текста.

Клип Morgenshtern и DJ Smash "Новая волна" был выложен на официальном YouTube-канале рэпера 2 апреля. К моменту написания заметки совместную работу исполнителей просмотрели более 23 млн раз.

В начале апреля Гаврилов направил обращения на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой проверить видеоклип на наличие признаков экстремизма, а также в Роскомнадзор - с просьбой заблокировать доступ к материалу.

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