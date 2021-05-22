Без галстука: новое фото Елбасы появилось в Сети

Фотографии опубликован на официальной странице Нурсултана Назарбаева в Instagram.

В Сети появились новые фотографии Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, на одной из которых он с собачкой, сообщает zakon.kz.

Если все наши граждане вокруг своих домов, во всех городах и селах каждый год будут сажать деревья, то мы создадим "зеленую" страну. Насаждения - это "легкие" населенных пунктов, чистый воздух, защита от непогоды. Мы создаем их для будущего поколения... (Н.Назарбаев), - подписаны снимки, опубликованные на официальной странице Елбасы в Instagram.

Судя по хэштегам (#2021 #Nur-Sultan #Qazaqstan), фотографии были сделаны в Нур-Султане.

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