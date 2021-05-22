От "контроля" к "обслуживанию": как будет работать полиция Алматы

Полиция нацелена на активное предупреждение преступлений и правонарушений с участием гражданского сообщества.

В ходе онлайн-совещания по вопросам общественной безопасности под председательством акима города Бакытжана Сагинтаева с участием министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева была презентована концепция внедрения сервисного подхода в работе полиции, сообщает zakon.kz.

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Пилотный проект сервисной модели работы полиции, внедряемой при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане, предполагает переход от "контроля" к "обслуживанию". При этом полиция нацелена на активное предупреждение преступлений и правонарушений с участием гражданского сообщества. пресс-служба акимата Алматы

По словам главы МВД РК, пилотный проект поможет изменить подходы в организации работы госорганов в сфере профилактики правонарушений.

Эти инструменты успешно применяются в Великобритании и Канаде, чей опыт мы внедряем. Ерлан Тургумбаев

Межведомственной группой разработан "чек-лист" по безопасности для граждан, участковых и КСК, по которому можно оценить безопасность своего двора на факторы, способствующие совершению преступлений и правонарушений. К примеру, освещенность территории, неконтролируемая парковка, заросли кустов и другое. Эти данные позволяют определять проблемные участки и повысить ответственность жителей за свою безопасность.

Министр предложил в тесном партнерстве с МВД и при консультационной поддержке ОБСЕ сформировать межведомственную группу в Алматы. Она возьмет на себя задачу подробного анализа криминогенной обстановки определенного района, а также установит продуктивные взаимоотношения с местной общественностью по вопросам безопасности.

В свою очередь аким поддержал данное предложение, подчеркнув, что целью проекта является создание профессионального, представительного, подотчетного органа, реагирующего на потребности общества и работающего в партнерстве с ним.

Мы исходим из того, что полиция – это служба, которая помогает и решает проблемы граждан. Бакытжан Сагинтаев

По поручению акима мегаполиса новая концепция будет апробирована в качестве пилотного проекта на наиболее сложных микроучастках Алматы.

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