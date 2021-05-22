В торговом доме Нур-Султана ребенка ударило током

Начато расследование.

Противокражные рамки в торговом доме Нур-Султана ударили током ребенка. Начато расследование, передает zakon.kz.

В одном из бутиков торгового дома в Нур-Султане 9-летнего ребенка ударило током от противокражной установки. Ребенок при входе в бутик удержался руками за эти магнитные перила. Администрация бутика сообщила, что рамки не могли бить током.

После инцидента, она (администрация - ред.) сама его выключила и включила и ее тоже током ударило. На Скорой помощи ребенка забрали в больницу. У него ожог обеих ладоней, судороги и потеря сознания. Как же быть, если такие установки могут так сильно повредить здоровью ребенка? - говорится в сообщении в паблике zhaloby.astana.

Отмечается, что мать ребенка подала жалобу в полицию.

В полиции Нур-Султана сообщили, что заявление поступило 19 мая. Начато расследование по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Департамента полиции.

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