Проект "е-заявление" укрепит связь между населением и властью

Специальная рабочая группа во главе с Тамарой Дуйсеновой прибыла накануне в Жамбылскую область.

Вчера в Жамбылскую область с рабочим визитом прибыла специальная рабочая группа во главе с помощником Президента Республики Казахстан – заведующей отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Тамарой Дуйсеновой, сообщает zakon.kz.

Цель высокопоставленных гостей – всестороннее разъяснение Административного процедурно-процессуального кодекса, который вступит в силу с 1 июля текущего года. Первым делом члены рабочей группы посетили региональный Центр обслуживания населения и ознакомились с работой информационной системы "е-заявление".

Заместитель директора областного филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" Данияр Медетбек рассказал о возможностях и эффективности новой системы. Система установлена и в Центре правового мониторинга по систематическим правонарушениям в городе Таразе. О ее функциях рассказал руководитель областного управления Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Даурен Райымкулов. По его словам в центре 6 групп, в числе которых уникальная группа по реализации проекта "е-заявление".

По нашей инициативе центральная площадка объединила два направления для оказания поддержки государственным служащим. Это – методическая поддержка и практическое обучение. Группа по реализации проекта приступила к обязанностям совсем недавно. Здесь согласно утвержденному графику принимаются и обрабатываются заявления ряда департаментов, комиссий, аппаратов города, области и других работников, а также решаются проблемные вопросы, возникающие в ходе использовать единой системы разъяснения законных норм. Практика показывает положительные результаты во взаимодействии с государственными органами. Даурен Райымкулов

В центре состоялось 31 мероприятие, 6 направлены на разъяснение Административного процедурно-процессуального кодекса и проекта "е-заявление". На сегодняшний день службой и площадкой центра воспользовалось более 210 государственных служащих и 48 граждан.

В следующую очередь группа во главе с Тамарой Касымкызы направилась в областной акимат и встретилась с руководителями государственных органов, акимами районов. Тамара Касымкызы уведомила, что с 1 июля в стране вступит в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс, в связи с чем жалобы-заявления граждан в государственные органы будут внесены в базу проекта "е-заявление". По словам заместителя главы региона Алмаса Мадиева, система позволит установить обратную связь с заявителем и оценить работу государственных органов, впредь заявления граждан не будут оставлены без ответа.

Собрание было проведено и в Таразском региональном университете с участием работников городского акимата и акимов нескольких сельских округов. На встрече выступил аким города Тараза Ержан Жылкыбаев и поделился, что для внедрения пилотного проекта сформирован список из 34 учреждений. На сегодняшний день установлено 682 рабочих места, везде установлена информационная система. С начала года через информационную систему "е-заявление" было зарегистрировано 9 625 заявления. Это говорит о том, что городские учреждения приступили к работе с информационной системой и по обучению, подготовке специалистов.

На собрании выступила Тамара Дуйсенова. Она отметила актуальность и важность внедрения информационной системы "е-заявление" и всесторонне рассказала о работе Административного процедурно-процессуального кодекса. "В прошлом году Президент подписал Административный процедурно-процессуальный кодекс, который вступит в силу с 1 июля текущего года. Новый Кодекс – фундаментальный нормативный документ Концепции Главы государства "О слышащем государстве". Учитывая общественно-социальную активность, можно понять важность документа. Жалобы и предложения населения вносятся в базу "е-заявление" и резюмируется процесс исполнения. Теперь государственный орган при рассмотрении заявления может видеть, какие решения приняты другими органами. Здесь собирается вся информация. Главный принцип – качественный ответ на заявления граждан", - подчеркнула помощница Президента.

За небрежный ответ гражданам и волокиту работников государственных органов будут даже привлекать к ответственности, дела будут рассматриваться в суде. Государственный орган доказывает обоснованность решений и ответов. Будут созданы новые административные суды.

Как было сказано, система внедряется и развивается в регионе. Проводятся работы по разъяснению законодательства среди государственных органов и граждан. Заявитель можеть следить за ходом рассмотрения своего заявления через единую информационную систему "е-заявление". Так же он имеет право приводить необходимые доказательства, принимать участие в их изучении, давать разъяснение и подавать документы.

Если заявитель остается недоволен полученным ответом, он вправе обратиться в вышестоящий орган, а затем подать в суд на государственный орган, вынесший решение. Заявления граждан и представителей бизнеса по принципу презумпции невиновности государственных органов будут рассматривать специальные административные суды. То есть не заявитель, а сам государственный орган будет доказывать и обосновывать правильность принятого решения или ответа. Срок рассмотрения заявления сокращается с 30 до 15 дней. Тамара Дуйсенова

Специальная рабочая группа во главе с Дуйсеновой встретилась и с активистами города, и разъяснила им функции пилотного проекта. Также обсудили особенности работы государственных органов в новых условиях и возможности повышения качества работы с заявителями.

Суд будет помогать заявителям правильно писать иски, чтобы прекратить практику возврата заявлений по незначительным причинам. Судья будет "активным" и "говорящим" и будет помогать заявителю защищать свои интересы. Подобные изменения успешно осуществляются в Латвии, Грузии, Молдове, Азербайджане и других странах. Тамара Дуйсенова

Рабочая поездка группы продолжилась в Жамбылском районе. Собрание актива состоялось в актовом зале акимата. Дуйсенова рассказала о преимуществах и значимости новой системы и ответила на вопросы государственных работников.

После собрания рабочая группа посетила сельский округ Карасу, ознакомилась с работой акимата и уделила внимание поступившим вопросам. Члены группы всесторонне рассказали сельчанам о пилотном проекте и заверили, что проект укрепит взаимоотношения между гражданами и властью.

В конце рабочая группа побывала в мавзолее Айша биби близ Тараза.

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