Опубликовано новое постановление санврача Казахстана

Он поручил масштабировать реализацию проекта "Ashyq".

Главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения РК санврач постановил "масштабировать реализацию проекта "Ashyq" на все регионы Республики Казахстан".

Санврач поручил внедрить "Ashyq" на объектах предпринимательства, как:

фитнес-клубы, включая йога-центры;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

боулинг-клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольных участников;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорт города Нур-Султан;

аэропорт города Алматы;

аэропорт городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.

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Считать утратившими силу постановление главного государственного санитарного врача РК от 30 апреля 2021 года №18 "О внедрении мобильного приложения "Ashyq" на объектах предпринимательства". Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, - говорится в документе.

Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта "Ashyq"

Согласно постановлению, участники проекта "Ashyq" исключаются местными исполнительными органами (акиматами) из проекта по следующим основаниям:

выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;

объектом не проводится check-in посетителей более трех дней;

на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

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Участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через две недели. Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через два месяца, - следует из документа.

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте "Ashyq"

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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