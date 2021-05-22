"Ashyq" внедрят еще в четырех аэропортах Казахстана

Сейчас "Ashyq" используют в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

"Ashyq" внедрят в аэропортах Шымкента, Туркестана, Актау и Костаная, передает zakon.kz.

Главный санврач Казахстана подписал постановление о внедрении проекта "Ashyq". Теперь "Ashyq" будут использовать в аэропортах шести городов РК.

аэропорт городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года);

аэропортов городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года).

Сейчас "Ashyq" используют в аэропортах Нур-Султана и Алматы.

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