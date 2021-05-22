Как стать участником "Ashyq"

Заявку можно подать через сайт InfoKazakhstan.kz или через отраслевую Ассоциацию.

Главный санврач Казахстана подписал постановление о масштабировании проекта "Ashyq" на территорию всей страны. Zakon.kz рассказывает об алгоритме включения объектов в проект.

1. Заявки на участие в проекте "Ashyq" для всех новых участников подаются по одной из двух схем. Согласно Схеме 1 через сайт InfoKazakhstan.kz.

2. Согласно Схеме 2 заявки на участие в проекте "Ashyq" подаются через отраслевую Ассоциацию.

3. Весь процесс от подачи заявки до размещения списка на сайте акимата не должен превышать 9 календарных дней.

4. Основаниями для отказа в участии в проекте "Ashyq" являются:

1) несоответствие объекта коду ОКЭД;

2) вид деятельности, которая не возобновлена;

3) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение, уведомление о начале деятельности).

5. Добровольными участниками проекта могут быть субъекты (объекты):

1) деятельность которых разрешена, для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации распространения COVID-19 (к примеру, ВУЗы, банки, промышленные предприятия, частные медицинские центры и другие);

2) в отношении которых имеются утвержденные уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями главного государственного санитарного врача требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

6. В отношении добровольных участников проекта "Ashyq" не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению.

7. Информация о добровольных участниках проекта размещается на сайте акиматов.

В каком случае могут исключить из проекта

1. Участники проекта «Ashyq» исключаются местными исполнительными органами (акиматами) из проекта по следующим основаниям:

выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;

объектом не проводится check-in посетителей более 3-х дней;

на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса.

2. Участник, нарушивший действующий алгоритм работы, по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 недели.

3. Участник, нарушивший алгоритм работы повторно по результатам мониторинговой группы, не может вернуться в проект раньше, чем через 2 месяца.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.

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