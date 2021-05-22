Спутники Илона Маска напугали жителей Аксая

Они подумали, что это НЛО.

Спутники Илона Маска увидели в Западном Казахстане. Жители Аксая приняли движущиеся шары за неопознанные летающие объекты, передает zakon.kz.

Мы с подругой сидели во дворе. Было где-то половина второго ночи, когда увидели в небе святящиеся шары. Они располагались в два ряда, где-то по 30 штук в каждом и перемещались по направлению от Уральска в сторону Актобе, - рассказывает жительница Светлана Соловьева порталу "Мой город".

Оказалось, что она стала свидетелем пролета 60 спутников Starlink для системы глобального интернета, выведенных на орбиту американской корпорацией SpaceX. По словам главы корпорации Илона Маска, для обеспечения высокоскоростным интернетом в местах, где он был ненадежным или полностью недоступным, будет в общей сложности выведено на орбиту 12 тысяч спутников.

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