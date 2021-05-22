Похороны актера Фархата Абдраимова пройдут в семейном кругу

Семья актера просит поклонников его творчества и представителей СМИ отнестись с пониманием к этому решению.

Похороны известного казахстанского актера Фархата Абдраимова пройдут в закрытом режиме, передает zakon.kz.

Это пожелание его родственников, сообщили на киностудии "Казахфильм".

Сегодня, 22 мая, утром тело Фархата Абдраимова было доставлено в Алматы из Грузии.

По сообщению родственников, церемония прощания с актером пройдет в Алматы завтра, 23 мая.

Отмечается, что из-за ограничений в связи с пандемией похороны пройдут в закрытом режиме: попрощаться с актером смогут только его родственники и близкие друзья. Семья актера просит поклонников его творчества и представителей СМИ отнестись с пониманием к этому решению. Почтить память Фархата Абдраимова можно возложением цветов в специально оборудованном месте на входе в киностудию "Казахфильм" им.Ш.Айманова".

Известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов скончался на 56 году жизни на съемках в Грузии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!