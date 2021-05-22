Огнеборцы Нур-Султана спасли 10 человек, ребенок госпитализирован

В ходе тушения, огнеборцы, используя спасательные маски, выводили людей.

21 мая столичные огнеборцы выехали на поступившее сообщение о пожаре по проспекту Женис, 57, сообщает zakon.kz.

В одной из квартир четырехэтажного жилого дома горела кухня. Огонь охватил мебель, вещи.

Пожар был оперативно локализован в 19:08 и ликвидирован в 19:11. В ходе тушения, огнеборцы, используя спасательные маски, спасли с верхних этажей десять человек. Из них один ребенок - его госпитализировали с отравлением угарным газом средней степени тяжести.

Предварительной причиной пожара послужило "короткое замыкание электропроводов посудомоечной машины". В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС города Нур-Султан, сотрудники Департамента полиции, скорой медицинской помощи. пресс-служба ДЧС города Нур-Султан

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