Нуржан Ашимбетов знает об отсутствии "приписки", о которой заявляет СМИ

Таким образом, резюмируют в департаменте статистики, озвученная Ашимбетовым информация не соответствует действительности.

В Департаменте статистики по Павлодарской области прокомментировали заявление Нуржана Ашимбетова о "приписанной" отчетности ТОО "Таза Стар". Как заявили статистики, компания в 2020 году сдала "нулевую" отчетность. То есть ни о каких "нарисованных" 57 миллиардах речи нет.

Касательно 57 млрд тенге, якобы инвестированных ТОО "Таза Стар" в экономику г. Аксу, сообщаем, что ТОО "Таза Стар" за 2020 год по форме 1-Инвест "Отчет об инвестициях в основной капитал" предоставило "нулевой" отчет, т.е. указанное ТОО в 2020 году не заявляло ни о каких инвестициях. Отчет был представлен в онлайн-режиме и подписан ЭЦП респондента. 6 апреля 2021 года в Департамент статистики Павлодарской области поступил запрос за подписью акима г. Аксу Ашимбетова Н.К. об объемах инвестиций ТОО "Таза Стар" в 2020 году. Департаментом статистики 8 апреля 2021 года Ашимбетову Н.К. был дан ответ о предоставлении ТОО "Таза Стар" "нулевого" отчета за 2020 год, - распространил релиз департамент статистики.

Таким образом, резюмируют в департаменте статистики, озвученная Ашимбетовым информация не соответствует действительности. Будучи акимом Аксу и уже уволенным с этой должности, он неоднократно в интервью и комментариях СМИ заявлял о выявленной им "приписке" ТОО "Таза Стар". Это же экс-аким Аксу повторил на пресс-конференции на следующий день после освобождения поста руководителя города.

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