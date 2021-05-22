Академик назвал способ выявить рак на ранних стадиях

Он также рассказал, какие виды онкологических заболеваний чаще всего ловят на ранних стадиях. Это рак молочной железы, предстательной железы и кожи.

Более 90 процентов пациентов, у которых рак обнаруживают на ранних стадиях, благополучно излечиваются, сообщает zakon.kz.

Однако далеко не всем удается своевременно выявить серьезное заболевание. Способ сделать это как можно раньше в беседе с РИА Новости назвал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

На сайтах главных онкологов и Минздрава РФ в таблицах указаны возрастные рамки скринингов. Вот если их все вовремя проходить, то шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок. академик РАН Андрей Каприн

Карпин также рассказал, какие виды онкологических заболеваний чаще всего ловят на ранних стадиях. Это рак молочной железы, предстательной железы и кожи.

Накануне врачи из американской клиники "Мейо" рассказали о том, что кожное заболевание дерматомиозит является одним из симптомов развития рака легких. Это наименее известный предупреждающий знак, который позволяет выявить потенциальный риск рака.

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