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Одного убил, четверых ранил – убийца с ножом напал на прохожих в Амстердаме

Фото: Otago Daily Times 22 мая 2021, 20:40

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина.

В Амстердаме один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате нескольких нападений, совершенных вооруженным ножом мужчиной, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в пятницу вечером в районе улицы Фердинанд Болстраат, передает портал Dutch News со ссылкой на полицию.

Единственная жертва скончалась от полученных ран на месте. Остальные пострадавшие госпитализированы.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина. Пока нет прямых указаний на то, что у него был террористический мотив для совершения атаки. Тем не менее, до полного выяснения всех обстоятельств инцидента все версии остаются открытыми.

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