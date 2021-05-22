Бывшая жена Тимати снова выложила фотографии в саукеле

Фото: instagram.com/volkonsk...

Ранее девушка побывала в горах у озера Кайынды и призналась в любви к Казахстану и уже снималась в саукеле, но видимо головной убор ей очень понравился.