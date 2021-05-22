В Алматы обсудили вопросы эффективной борьбы с коррупцией

Мероприятие проводилось с целью обсуждения новых подходов к формированию антикоррупционной культуры.

В Алматы в Республиканском Доме Дружбы прошло совещание с участием представителей неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере противодействия коррупции, сообщает zakon.kz.

Организаторами данного мероприятия стали Министерство информации и общественного развития РК совместно с Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы.

В данном мероприятии приняли участие руководитель проектного офиса "Adaldyqalany" Министерства информации и общественного развития РК - внештатный советник министра Тимур Жумырбаев, депутат Мажилиса Парламента РК Вакиль Набиев, депутаты маслихата города Алматы, лидеры общественого мнения и представители НПО в сфере противодействия коррупции.

Мероприятие проводилось с целью обсуждения новых подходов к формированию антикоррупционной культуры, форматов участия НПО в деятельности проектного офиса "Adaldyq alany" Министерства информации и общественного развития РК.

В ходе заседания состоялся неформальный обмен мнениями НПО и обсуждение актуальных вопросов актикоррупционной темы. Участники рассказали о новых проектах и идеях, направленных на развитие данного направления.

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