Спасатели Кызылординской области нашли трех пропавших мужчин

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Поисковые работы пропавших велись на протяжении двух дней с 21 по 22 мая.
В Кызылординской области благополучно завершилась поисково-спасательная операция, сообщает zakon.kz.
Трое пропавших мужчин найдены в 200 км от села Акадыр.
Поисковые работы пропавших велись на протяжении двух дней с 21 по 22 мая воздушным судном МИ-171 Казавиаспас.
В поисковых работах были задействованы спасатели Департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники полиции Кызылординской области, местных исполнительных органов, пилоты и вертолет Казависпас, а также родственники пропавших. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали
Пресс-служба МЧС РК напоминает о соблюдении мер безопасности при выезде в степную местность, в целях недопущения подобных ситуаций.
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