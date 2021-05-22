Нападение львицы на дрессировщика в России попало на видео

Дрессировщик сумел вырваться из лап хищника через некоторое время. На машине скорой помощи его привезли в больницу, откуда отпустили после оказания медицинской помощи.

В цирке поселка Мошково Новосибирской области львица напала на дрессировщика во время представления, сообщает zakon.kz.

Происшествие попало на видео, которое снимали зрители. Судя по кадрам, животное с самого начала стало проявлять признаки агрессии, а затем напало на дрессировщика Максима Орлова, передает ngs.ru.

Она повалила мужчину на пол и начала кусать.

Дрессировщик сумел вырваться из лап хищника через некоторое время. На машине скорой помощи его привезли в больницу, откуда отпустили после оказания медицинской помощи.

По словам Орлова, зачинщица – львица Вега с детства показывала характер.

Предполагается, что нападавшую на дрессировщика львицу Вегу теперь пристроят в зоопарк. В воскресенье, 23 мая, планируется еще одно выступление в Мошковском районе, но без львиц.

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