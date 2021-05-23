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Мужчина погиб в Уральске, сорвавшись с 9 этажа, устанавливая кондиционер

Фото: uralskweek.kz 23 мая 2021, 01:09

Смерть наступила до приезда скорой.

Несчастный случай произошел в 6 микрорайоне города Уральска, сообщает zakon.kz.

Мужчина 1991 года рождения выпал из окна квартиры на 9 этаже, передает портал "Мой Город".

По предварительной информации погибший вместе с другом устанавливал кондиционер, и сорвался вниз. пресс-служба ДП ЗКО

Смерть наступила до приезда скорой.

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