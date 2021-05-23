Казах из UFC "наказал" бразильца за неуважение к Казахстану. Видео

Дамир Исмагулов встал после нокдауна и выиграл четвертый бой подряд в UFC.

Казахский файтер Дамир Исмагулов (19-1) провел свой четвертый поединок в UFC, сообщает Sports.kz.

Он выступил на турнире UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с бразильцем Рафаэлем Алвесом (19-9).

Бой в легком весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Исмагулова единогласным решением судей. При этом казах в первом раунде побывал в раннем нокдауне.

Таким образом, Дамир Исмагулов выиграл двадцатый бой в карьере, а Рафаэль Алвес проиграл свой десятый поединок.

Кроме того, Исмагулов в октагоне ответил Алвесу за его поведение перед боем: бразилец опубликовал провокационное видео, накинув флаг Казахстана на забитую тапком крысу. В итоге Алвесу извинился и написал Исмагулову сообщение в соцсетях.

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