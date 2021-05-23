Извержение вулкана произошло в ДР Конго

Жителей Гомы в ДР Конго эвакуируют.

22 мая на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) произошло извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на вулканолога Дарио Тедеско.

Я вижу высокие фонтаны лавы, - приводит агентство его слова. Тедеско предположил, что пострадать от извержения может расположенный рядом город Гома с населением 1,5 млн человек.

Правительство Демократической Республики Конго (ДРК) начало выполнение плана по эвакуации жителей города Гома, расположенного рядом с извергающимся вулканом Ньирагонго.

Также было отмечено, что лава уже достигла аэропорта на окраине города.

Высота вулкана Ньирагонго, который является частью рифта Альбертин, составляет 3 470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км в час. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 600 человек.

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