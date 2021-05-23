Названы привычки, программирующие на бедность

К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги.

Эксперт назвал привычки, программирующие людей на бедность, сообщает zakon.kz со ссылкой на Прайм.

У каждого из нас есть внутренний голос (его можно назвать и Внутренним Критиком), который отговаривает от интересных проектов, перспективных предложений, знакомств, путешествий – всего нового. Есть люди, у которых он звучит слишком громко, рассказала психотерапевт Анна Стори.

Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней, и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе, - говорит эксперт.

Внутренний Критик - это наша ранняя примитивная защита – с самого рождения мы выстраиваем эту "крепость" для выживания в непростом мире взрослых. Однако уже во взрослом возрасте эта устаревшая система продолжает управлять нашими действиями и портит нам жизнь, отметила психолог.

Исходя из этого внутреннего голоса, у многих людей формируются привычки, программирующие на бедность. К ним относятся привычки жалеть себя, на всем экономить, паниковать, когда заканчиваются деньги и оценивать в них все, что возможно. Люди, впавшие в кредитную зависимость, являются рабами привычки тратить больше, чем зарабатываешь, заключила она.

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