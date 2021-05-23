В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 373 182

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 373 182 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 322,
- в городе Алматы – 519,
- в городе Шымкенте – 63,
- в Акмолинской области – 135,
- в Актюбинской области – 82,
- в Алматинской области – 143
- в Атырауской области – 86,
- в ВКО – 93,
- в Жамбылской области – 38,
- в ЗКО – 91,
- в Карагандинской области – 349,
- в Костанайской области – 41,
- в Кызылординской области – 19,
- в Мангистауской области – 50,
- в Павлодарской области – 80,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 43.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3 353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 634,
- в городе Алматы - 1089,
- в городе Шымкенте - 366,
- в Акмолинской области - 0,
- в Актюбинской области - 5,
- в Алматинской области - 441,
- в Атырауской области - 125,
- в ВКО - 87,
- в Жамбылской области - 30,
- в ЗКО - 43,
- в Карагандинской области - 364,
- в Костанайской области - 3,
- в Кызылординской области – 5,
- в Мангыстауской области - 12
- в Павлодарской области - 100,
- в СКО - 9,
- в Туркестанской области - 40
Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19
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