В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 373 182

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 373 182 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 322,

в городе Алматы – 519,

в городе Шымкенте – 63,

в Акмолинской области – 135,

в Актюбинской области – 82,

в Алматинской области – 143

в Атырауской области – 86,

в ВКО – 93,

в Жамбылской области – 38,

в ЗКО – 91,

в Карагандинской области – 349,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области – 50,

в Павлодарской области – 80,

в СКО – 13,

в Туркестанской области – 43.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3 353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 634,

в городе Алматы - 1089,

в городе Шымкенте - 366,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 441,

в Атырауской области - 125,

в ВКО - 87,

в Жамбылской области - 30,

в ЗКО - 43,

в Карагандинской области - 364,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области – 5,

в Мангыстауской области - 12

в Павлодарской области - 100,

в СКО - 9,

в Туркестанской области - 40

Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19

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