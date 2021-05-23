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В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 373 182

Фото: pixabay 23 мая 2021, 07:59

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 167 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 373 182 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 322,
  • в городе Алматы – 519,
  • в городе Шымкенте – 63,
  • в Акмолинской области – 135,
  • в Актюбинской области – 82,
  • в Алматинской области – 143
  • в Атырауской области – 86,
  • в ВКО – 93,
  • в Жамбылской области – 38,
  • в ЗКО – 91,
  • в Карагандинской области – 349,
  • в Костанайской области – 41,
  • в Кызылординской области – 19,
  • в Мангистауской области – 50,
  • в Павлодарской области – 80,
  • в СКО – 13,
  • в Туркестанской области – 43.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3 353 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 634,
  • в городе Алматы - 1089,
  • в городе Шымкенте - 366,
  • в Акмолинской области - 0,
  • в Актюбинской области - 5,
  • в Алматинской области - 441,
  • в Атырауской области - 125,
  • в ВКО - 87,
  • в Жамбылской области - 30,
  • в ЗКО - 43,
  • в Карагандинской области - 364,
  • в Костанайской области - 3,
  • в Кызылординской области – 5,
  • в Мангыстауской области - 12
  • в Павлодарской области - 100,
  • в СКО - 9,
  • в Туркестанской области - 40

Всего в стране выздоровело 335 938 человек от COVID-19

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