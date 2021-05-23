В Лондоне участники акции протеста сожгли флаги Израиля в поддержку Палестины

На улицы города в знак солидарности с палестинцами вышли десятки тысяч человек.

Шествие в поддержку Палестины в Лондоне завершилось сожжением флагов Израиля рядом с посольством этой страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили вечером 22 мая британские СМИ, всего на улицы Лондона в знак солидарности с палестинцами вышли десятки тысяч человек.

Как говорится в распространенном заявлении правоохранительных органов, демонстранты в ходе акции также повредили автомобиль, припаркованный недалеко от израильского посольства в районе Кенсингтон. Кроме того, некоторые из протестующих забросали сотрудников полиции файерами.

Всего по итогам субботней акции были задержаны семь человек, которых подозревают "в нарушении общественного порядка, отягченного расовыми мотивами, гомофобных высказываниях, краже и нарушении общественного порядка с применением насилия".

Протестующие прошли от набережной Виктории к Гайд-парку. Их маршрут пролегал через Уайтхолл - на этой улице расположены многие правительственные здания. Участники акции несли плакаты “Свободу Палестине” и “Остановите войну”. Они требовали, чтобы британское правительство активнее вмешивалось в ситуацию на Ближнем Востоке.

По итогам акции были задержаны 7 человек. Им вменяют нарушение общественного порядка. отягощенного расовыми мотивами и гомофобными высказываниями.

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