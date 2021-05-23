Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

25 человек скончались от КВИ и пневмонии за сутки в Казахстане

Фото: РБК 23 мая 2021, 09:27

На 23 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 003 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 23 мая, сообщает zakon.kz.

На 23 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 003 человек (34 457 КВИ+ и 546 КВИ-), из них

  • в стационарах находится – 12 968 пациентов,
  • на амбулаторном уровне – 21 035пациент.
  • Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
  • в тяжелом состоянии – 744 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 93 пациентов.

За сутки еще 20 казахстанецев скончались от коронавируса.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 22 мая 2021 года зарегистрирован 86 новый случай заболевания. Выздоровели 83 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 54 691 выздоровели – 50 805 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Умер актер Фархат Абдраимов
"Спутник V" могут начать исследовать на детях в ближайшие недели - Гинцбург