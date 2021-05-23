Семилетний ребенок без вести пропал в Алматы

Ребенок ушел на прогулку вечером 22 мая и не вернулся.

В Алматы разыскивают пропавшего без вести семилетнего Мукажан Ансара, сообщает zakon.kz.

Ребенок ушел на прогулку 22 мая около 20:00 часов вечера и не вернулся. Мальчик находился во дворе дома по адресу Алатауский район, мкр. Акбулак, Сулейменова 1.

Приметы: невысокого роста, среднего телосложения, глаза и волосы черные.

Одежда: синяя футболка, черные штаны.

В поисках ребенка задействованы полицейские и волонтеры. Поиски продолжались всю ночь, пока безрезультатно.

Департамент полиции города Алматы информирует, что мальчик найден сотрудниками ювенальной полиции. Он, заигравшись, остался ночевать у друга. Живым и невредимым ребенок передан родителям, сообщили в ДП города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!