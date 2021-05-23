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Еще одна область Казахстана вышла из "красной зоны"

Фото: DW 23 мая 2021, 09:57

Мангистауская область вышла из "красной зоны" по распространению КВИ.

Мангистауская область вышла из "красной зоны" по распространению короанаыирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 мая 2021 года.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: г.Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области СКО.

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