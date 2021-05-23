Более 917 тысяч казахстанцев полностью вакцинированы от COVID-19

Первым компонентом привиты 1 984 761 человек.

В Казахстане более 917 тысячи граждан полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный telegram-канал Министерства здравоохранения РК

917 917 человек получили оба компонента и паспорт вакцинации. Первым компонентом привиты 1 984 761 человек.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 23.05.2021 г. в разрезе регионов

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