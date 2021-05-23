На zakon.kz состоится прямой эфир с главой завода-производителя казахстанского "Спутник V"

Гендиректор КФК ответит на наиболее распространенные вопросы казахстанцев о вакцине "Спутник V", производимой в нашей стране.

В декабре 2020 года на Карагандинском фармацевтическом комплексе стартовало производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". За это время в СМИ выходило множество публикаций, объясняющих принцип производства этой вакцины, надежность процесса и отсутствие отличия от "Спутник V", поставляемого в Казахстан из России.

Тем не менее, у казахстанцев остаются вопросы, которые озвучиваются в соцсетях, в комментариях под новостями о вакцинации. Сетевое издание zakon.kz собрало наиболее популярные вопросы читателей и решило задать их в прямом эфире генеральному директору ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" Сергею Леонидовичу Барону.

Действительно ли казахстанский "Спутник V" так же надежен, как и российский? Как проходит контроль за процессом производства вакцины? Хватает ли мощностей КФК для удовлетворения потребностей казахстанского рынка в вакцинации населения? Правда ли, что увеличение периода между двумя компонентами вакцины связано с ее недостаточным количеством? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в прямом эфире на сайте zakon.kz в понедельник, 24 мая, в 11.00 часов.

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