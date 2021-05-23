Девять человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Иране

Причина взрыва расследуется.

По меньшей мере девять человек пострадали при взрыве на заводе по производству химикатов и фейерверков в Исфахане, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает в воскресенье агентство Reuters.

Причина взрыва на химическом заводе <...> расследуется, девять раненых были переведены в больницу, - приводит слова пресс-секретаря местного центра неотложной медицинской помощи Аббаса Абеди государственное информационное агентство Mehr.

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