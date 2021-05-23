За $1,24 млн продали рукописное письмо Эйнштейна с известной формулой E=mc2

Начальная цена лота составляла 400 тысяч долларов.

На бостонском аукционе RR Auction продано рукописное письмо Альберта Эйнштейна, сообщает zakon.kz со ссылкой на ixbt.

Письмо было адресовано американскому физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал часть общей теории относительности Эйнштейна.

Письмо датировано 26 октября 1946 года и содержит известную формулу, выражающую эквивалентность массы и энергии (E=mc2) практически в самом начале.

Начальная стоимость лота составляла 400 тысяч долларов, но в ходе торгов она увеличилась до 1,24 миллиона долларов. Имя покупателя письма не сообщается.

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