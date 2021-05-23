Песков объяснил слова Путина про выбивание зубов

По его словам, Россия умеет поддерживать дружеские связи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия "выбьет зубы" тем, кто попытается "что-то откусить" от страны, сообщает zakon.kz.

Песков дал интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" ВГТРК.

Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой, – подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, Россия умеет поддерживать дружеские связи. Ранее глава государства Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа" заявил, что Москва не идет по пути милитаризации своей экономики, но жестко ответит всем, кто попробует посягнуть на ее территории.

Он добавил, что дружить Россия умеет, но двойных стандартов, менторства, обмана и диктата не потерпит.

Напомним, на заседании оргкомитета "Победа" 20 мая Путин напомнил о некоторых публичных заявлениях, в которых выражалось недовольство тем, что богатства Сибири принадлежат только России, и пообещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.

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