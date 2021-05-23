Талантливый был человек - Вахтанг Кикабидзе о Фархате Абдраимове

Сильно обаятельный. Добрый. От всего сердца примите мое уважение к нему, - Вахтанг Кикабидзе.

Известный грузинский и советский певец и актер Вахтанг Кикабидзе выразил соболезнование в связи со смертью Фархата Абдраимова, сообщает zakon.kz.

Видеобращение появилось на странице пользователя Facebook Ираклия Какаладзе.

Здравствуйте, дорогие казахи. Я очень соболезную кончине Фары. Буквально три дня тому назад мы в Тбилиси фотографировались. И неожиданно я узнал, что он погиб, его уже перевезли в Казахстан. Он был талантливый человек. Сильно обаятельный. Добрый. От всего сердца примите мое уважение к нему. Он мне очень нравился.

Казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов скончался 21 мая 2021 года на 56 году жизни на съемках в Грузии. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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