В провале на "Евровидении" британцы обвинили свою ведущую

Актрису Аманду Холден раскритиковали за "высокомерную" шутку.

В финале международного музыкального конкурса "Евровидение-2021" Великобритания заняла последнее место, заработав 0 баллов по итогам голосования. Британские фанаты конкурса обвинили в таком провале телеведущую и актрису Аманду Холден, оглашавшую результаты голосования, сообщает zakon.kz.

The Sun пишет, что раскритиковавшие Холден интернет-пользователи сочли, что из-за ее "высокомерной" шутки никто не захотел поддержать представлявшего страну Джеймса Ньюмана. В результате страна заняла последнее место в финале конкурса, заработав ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

Актриса сказала: "Bon Soir. Goedenavond", а затем перешла на английский язык и добавила: "Это означает "добрый вечер" на французском и нидерландском, правда я вообще без понятия, какой из них какой".

Эти слова спровоцировали в Twitter скандал. Высказался и британский актер Тристан Геммилл (Tristan Gemmill).

Худшей частью вечера стал не нулевой балл [Великобритании], а Аманда Холден, продемонстрировавшая, почему Европа считает нас высокомерной нацией с отвратительно зашкаливающим чувством собственной значимости, и почему за нас никто никогда не будет голосовать. Тристан Геммилл

Его поддержали и другие британцы.

Вот именно поэтому мы никому не нравимся", "Аманда Холден с ее высокомерием – абсолютное позорище", - писали они.

Напомним, что победителем "Евровидения-2021" стала рок-группа из Италии Maneskin со стильно костюмированным хард-роком.

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