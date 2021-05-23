В аэропорту Минска задержали основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича

Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

Самолет авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно приземлялся в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали, сообщает zakon.kz.

Как сообщает близкий к властям страны Telegram-канал "Пул первого", приказ принять в Минске самолет отдал президент Беларуси Александр Лукашенко после поступления сигнала бедствия, в небо был также поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения лайнера.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси подтвердило задержание в минском аэропорту одного из основателей признанного в республике экстремистским telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Предполагается, что ему могут быть предъявлены обвинения в терроризме.

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