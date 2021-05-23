Главный санитарный врач ВКО разрешил посещать туристские зоны области

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Для этого необходим документ о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (72 часов).