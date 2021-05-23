Главный санитарный врач ВКО разрешил посещать туристские зоны области

Для этого необходим документ о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (72 часов).
Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление, регулирующее меры посещения курортов региона, сообщает zakon.kz.
- Разрешить в туристко-рекреационных зонах подготовку к летнему туристическому сезону мест размещения и отдыха людей с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции.
- Разрешить с 1 июня 2021 года рекреационный и другие виды туризма с приемом населения (туристов) в местах размещения и отдыха (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома отдыха, санатории, оздоровительные учреждения, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их обслуживания).
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Разрешается допуск на объекты туристко-рекреационной зоны без проверки статуса отдыхающих (посетителей) при предоставлении ими:
- документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (72 часов) (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих)
- или документа (электронной версии паспорта вакцинации), подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19,
- при предъявлении на бумажном носителе (копии или оригинала) или электронной версии листа о временной нетрудоспособности с медицинского сервиса DAMUMED.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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