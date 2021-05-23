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Казахстанец завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров

Фото: olympic.kz 23 мая 2021, 20:57

Аблай Ауелханов стал лучшим в категории до 55 килограммов.

Юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике стартовал в Ташкенте, сообщает zakon.kz.

В первый же день представитель завоевал золотую медаль, передает Olympic.kz.

В свой актив ее записал Аблай Ауелханов. Он стал лучшим в категории до 55 килограммов. Штангист в сумме двоеборья поднял 248 (108+140) килограммов.

Вторым стал Огабек Нафасов из Узбекистана - 233 килограмма.

А замкнул тройку лучших Валльехо Зурита (Эквадор) - 228 килограммов.

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