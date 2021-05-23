13 человек погибли при обрыве канатной дороги в Италии

Причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего речь идет об обрыве троса.

13 человек погибли при падении кабинки на канатной дороге в районе Вербано на севере Италии, сообщает zakon.kz.

Как передает итальянское телевидение РАИ24, причины происшествия пока неизвестны, однако, скорее всего речь идет об обрыве троса.

Канатная дорога ведет на гору Моттароне. Представитель спасательных служб заявил, что в том месте - примерно за 100 м до последней опоры - кабинки поднимаются на максимальную высоту. Кабинка могла рухнуть с высоты в 300 м.

Я с глубокой скорбью воспринял трагическую аварию на канатной дороге Стреза-Моттароне. Выражаю соболезнования от имени всего правительства семьям погибших. Наши мысли направлены в адрес серьезно раненых детей и их семей. премьер Италии Марио Драги

Спасатели и карабинеры продолжают работу.

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