Генпрокуратура Кыргызстана расследует, как разморозились 994 дозы "Спутник V"

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Размороженный препарат пришлось списать.
В Кыргызстане обсуждают громкий инцидент с разморозкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает zakon.kz.
30 апреля в центре семейной медицины № 2 города Бишкек разморозились 994 дозы российской вакцины из-за отключения холодильника. Ущерб составил 840 тысяч сомов.
После этого были освобождены от должности руководители Центра семейной медицины №2 и Объединенного центра семейной медицины №1 Ленинского района. Пяти сотрудникам был объявлен выговор.
Размороженный препарат пришлось списать.
Как пишет 24.kg, теперь этим вопросом занялась генеральная прокуратура страны.
По факту провели комиссионное расследование с участием специалистов Центра иммунопрофилактики. Установлено, что шнур морозильника был отсоединен от электрической розетки, но сам морозильник в рабочем состоянии.
Первые 20 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставили в Кыргызстан 22 апреля. Поставки осуществляются в рамках договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Садыра Жапарова в Москву. Ожидается, что всего Кыргызстан получит миллион доз препарата, в том числе 500 тысяч в виде гуманитарной помощи.
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