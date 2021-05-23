Сборная Казахстана в серии буллитов одолела чемпионов мира по хоккею

Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию.

Во втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге сборная Казахстана сыграла против действующих чемпионов мира команды Финляндии, сообщает zakon.kz.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Казахстана.

Первый период остался без заброшенных шайб, в середине второго периода счет в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счете, отличился Кирилл Панюков.

Больше командам изменить счет не удалось. В серии буллитов наши хоккеисты реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну.

Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. В первом туре команда обыграла Латвию со счетом 3:2. Победу казахстанцы одержали также в серии буллитов.

Отметим, что Финляндия на старте чемпионата мира обыграла США со счетом 2:1.

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