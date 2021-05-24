Развод с Меган - эксперт назвала условие для примирения принцев Гарри и Уильяма

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи.

Принцы Гарри и Уильям еще могут помириться, считает королевский эксперт и журналистка Кинси Скофилд, сообщает zakon.kz.

И здесь же в интервью Daily Mirror, назвала условие, которое признала пока неприемлемым.

Увы, на мой взгляд, отношения между ними наладятся лишь в том случае, если принц Гарри и Меган Маркл расстанутся, и Гарри вернется в Великобританию один. Однако Гарри никогда не оставит своих детей в другой стране. Кинси Скофилд

Во время последнего визита Гарри в Великобританию на похороны принца Филиппа Кейт Миддлтон играла роль посредника между братьями и старалась сбавить напряженность.

В то же время, считает Скофилд, Кейт не будет давить на мужа в этом вопросе, так как он не готов к примирению.

Братья поссорились, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл утверждает, что после мартовского интервью Опре Уинфри раскол между Гарри и Уильямом лишь усилился. Эксперты выражали надежду, что отношения между принцами наладятся перед открытием памятника их матери принцессе Диане.

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