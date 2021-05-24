Один человек погиб в лобовом столкновении внедорожника и легковушки в Алматинской области

Обстоятельства ДТП выясняет дознаватель Алматинской области.

Минувшей ночью в селе Кассык произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz.

По трассе, соединяющий Кассык и село Комсомол, произошло лобовое столкновение Daewoo Nexia и Toyota HiLux. Nexia двигалась в южном направлении, HiLux ехал ей на встречу на север.

После удара оба автомобиля закрутило на дороге. В результате автомобиль Toyota опрокинулся на бок.

Очевидцы ДТП остановились, чтобы оказать помощь пострадавшим в ДТП. Они поставили HiLux на колеса и подбежали к Nexia.

По словам очевидцев, пассажир Nexia был зажат в искореженном авто. Пришедшие на помощь зацепили автомобиль тросами и пытались растянуть его, чтобы извлечь пассажира.

Как выяснилось, от полученных травм пассажир скончался на месте.

Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших водителей и пассажиров. Водитель HiLux серьезных травм не получил.

После столкновения Daewoo Nexia задымился, однако благодаря очевидцам его удалось вовремя потушить огнетушителями.

Обстоятельства ДТП выясняет дознаватель Алматинской области.

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