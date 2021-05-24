Более 1800 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтвержден 375 014 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 375 014 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 179,
- в городе Алматы – 398,
- в городе Шымкенте – 77,
- в Акмолинской области – 140,
- в Актюбинской области – 34,
- в Алматинской области – 104,
- в Атырауской области – 84,
- в ВКО – 80,
- в Жамбылской области – 24,
- в ЗКО – 85,
- в Карагандинской области – 355,
- в Костанайской области – 41,
- в Кызылординской области – 43,
- в Мангистауской области – 35
- в Павлодарской области – 73,
- в СКО – 42,
- в Туркестанской области – 38.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 187,
- в городе Алматы - 680,
- в городе Шымкенте - 364,
- в Акмолинской области - 345,
- в Актюбинской области - 4,
- в Алматинской области - 489,
- в Атырауской области - 98,
- в ВКО - 65,
- в Жамбылской области - 0
- в ЗКО - 40,
- в Карагандинской области - 364,
- в Костанайской области - 15,
- в Кызылординской области – 35,
- в Мангыстауской области - 65,
- в Павлодарской области - 15,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровело 338 730 человек от COVID-19
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