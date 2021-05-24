Более 1800 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтвержден 375 014 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 375 014 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 179,

в городе Алматы – 398,

в городе Шымкенте – 77,

в Акмолинской области – 140,

в Актюбинской области – 34,

в Алматинской области – 104,

в Атырауской области – 84,

в ВКО – 80,

в Жамбылской области – 24,

в ЗКО – 85,

в Карагандинской области – 355,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области – 35

в Павлодарской области – 73,

в СКО – 42,

в Туркестанской области – 38.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 187,

в городе Алматы - 680,

в городе Шымкенте - 364,

в Акмолинской области - 345,

в Актюбинской области - 4,

в Алматинской области - 489,

в Атырауской области - 98,

в ВКО - 65,

в Жамбылской области - 0

в ЗКО - 40,

в Карагандинской области - 364,

в Костанайской области - 15,

в Кызылординской области – 35,

в Мангыстауской области - 65,

в Павлодарской области - 15,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровело 338 730 человек от COVID-19

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