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Более 1800 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: pixabay 24 мая 2021, 08:02

Всего в стране подтвержден 375 014 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 23 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 375 014 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 179,
  • в городе Алматы – 398,
  • в городе Шымкенте – 77,
  • в Акмолинской области – 140,
  • в Актюбинской области – 34,
  • в Алматинской области – 104,
  • в Атырауской области – 84,
  • в ВКО – 80,
  • в Жамбылской области – 24,
  • в ЗКО – 85,
  • в Карагандинской области – 355,
  • в Костанайской области – 41,
  • в Кызылординской области – 43,
  • в Мангистауской области – 35
  • в Павлодарской области – 73,
  • в СКО – 42,
  • в Туркестанской области – 38.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 187,
  • в городе Алматы - 680,
  • в городе Шымкенте - 364,
  • в Акмолинской области - 345,
  • в Актюбинской области - 4,
  • в Алматинской области - 489,
  • в Атырауской области - 98,
  • в ВКО - 65,
  • в Жамбылской области - 0
  • в ЗКО - 40,
  • в Карагандинской области - 364,
  • в Костанайской области - 15,
  • в Кызылординской области – 35,
  • в Мангыстауской области - 65,
  • в Павлодарской области - 15,
  • в СКО - 21,
  • в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровело 338 730 человек от COVID-19

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