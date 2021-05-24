WSJ: трое вирусологов в Ухане тяжело заболели перед пандемией COVID-19

При этом не утверждается, что ученые болели непосредственно COVID-19.

Трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США, это "добавляет веса" призывам провести расследование касательно того, не имела ли место утечка коронавируса из лаборатории.

Именно в китайском Ухане в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно данным издания, "в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре".

При этом не утверждается, что ученые болели непосредственно COVID-19.

Тем не менее информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна, — подчеркивает издание.

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