Мамин встретился с пострадавшими от пожара жителями Риддера

Мамин проинспектировал ход строительства жилья для пострадавших.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетил Риддер, сообщает zakon.kz.

Глава Правительства провел встречу с пострадавшими в результате пожара 10 мая 2021 года жителями города и проинспектировал ход строительства жилья для пострадавших, говорится на официальном сайте премьер-министра.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, все семьи, пострадавшие от пожара в г.Риддер, будут обеспечены новым жильем в кратчайшие сроки. Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области приняли все необходимые меры для реализации поручения Главы государства, — сказал А. Мамин.

Возведение 30 новых жилых домов для пострадавших от пожара семей ведется в новом "Третьем жилом районе Ботаника" за счет средств резерва Правительства, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Площадь каждого дома составит 80 кв.м, а приусадебного участка — 10 соток.

Завершение строительства домов запланировано на 15 августа 2021 года. В новом микрорайоне будет построена вся необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура.

В рабочей поездке приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, финансов — Ерулан Жамаубаев, по чрезвычайным ситуациям — Юрий Ильин.

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